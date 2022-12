Z jedné na pět miliard. Počet 5G připojení dramaticky stoupne

Počet mobilních připojení prostřednictvím technologie 5G se do roku 2028 celosvětově zvýší z letošní zhruba jedné miliardy na pět miliard, budou tak tvořit 55 procent všech mobilních připojení. Pokrytí populace signálem 5G by za šest let mělo dosáhnout 85 procent, technologie 5G by měla realizovat asi 70 procent veškerých mobilních přenosů a měl by na ni připadat veškerý růst. Vyplývá to z aktuální studie společnosti Ericsson. V Česku 5G nabízí všichni tři mobilní operátoři.

Foto: Sergio Perez, Reuters Ilustrační foto