Vytlačí Huawei a ZTE? Německo chce omezit čínská zařízení u operátorů

Ministerstvo zatím oficiálně žádná nařízení upravující využívaní výrobků značky Huawei v telekomunikacích nevydalo. Finální návrh se ale údajně chystá předložit vládě již příští týden, agentuře Reuters to prozradil zdroj přímo z německé vlády.

Postupné kroky by podle zatím neveřejného návrhu měly vést k tomu, že do konce roku 2026 operátoři odstraní ze své infrastruktury pro sítě 5G veškeré kritické komponenty od čínských dodavatelů.

Velcí operátoři, jako je Deutsche Telekom a Vodafone, by navíc měli do 1. října 2026 snížit podíl čínských součástek v jejich rádiových přístupových sítích (RAN) a transportních sítích na maximálně 25 procent.

Přestože finální verze návrhu ještě ani nespatřila světlo světa, společnost Huawei se proti němu již ohradila. Podle zástupců čínské společnosti „povedou tato opatření k výraznému nárůstu nákladů pro poskytovatele sítí, což by se mohlo promítnout do cen pro spotřebitele a ohrozit digitální transformaci v Německu“.

V červnu britský list Financial Times (FT) napsal, že Evropská unie zvažuje, že členským státům zakáže při budování sítí páté generace (5G) využívat společnosti, které jsou považovány za bezpečnostní riziko, včetně Huawei.

Brusel vydal již dříve doporučení, že by s ohledem na bezpečnost měly členské státy „vylučovat rizikové dodavatele z investic do technologií“. Podle listu FT to však vzala v potaz pouze třetina zemí, když zakázala čínské společnosti Huawei účastnit se tendrů na budování kritických částí sítě 5G.