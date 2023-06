Obvinění ze špionáže a plošný zákaz? Čína se zastala společností ZTE a Huawei

Brusel vydal již dříve doporučení, že by s ohledem na bezpečnost měly členské státy „vylučovat rizikové dodavatele z investic do technologií“. Podle listu Financial Times (FT) to však vzala v potaz pouze třetina zemí, když zakázala čínské společnosti Huawei účastnit se tendrů na budování kritických částí sítě 5G.