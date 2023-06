Každá stovka se počítá. Na akcích operátorů si mastí kapsy překupníci

Zatímco u operátora za takovou Twist kartu lidé zaplatí pouze 300 Kč, na nejrůznějších internetových bazarech a sociálních sítích ji lidé nabízejí za dvojnásobek. Do karet jim hraje především to, že zájem je stále o hodně vyšší než nabídka, a tak webové stránky operátora průběžně hlásí, že jsou karty vyprodané.

Opětovný prodej je spuštěn vždy několikrát do týdne, ale vcelku pochopitelně se vždy dostane jen na ty nejrychlejší. Operátor navíc ještě před startem kampaně avizoval, že takto výhodné SIM karty bude možné pořizovat jen během června.

O2 mimochodem nabídlo svou předplacenou kartu se 100 GB dat v roce 2020 i 2022, zakoupit ji bylo možné pouze během léta, aktuálně to už u operátora tedy možné není. Toho opět nyní využívají překupníci, kdy karty stále nabízejí za šest, sedm stovek.

Atraktivní je jistě také to, že balíček si mohou dobít například jen ve chvíli, kdy data skutečně potřebují. Pokud totiž na SIM kartě nebude dostatečný kredit, balíček nebude zakoupen, samotná SIM karta ale o svou hlavní výhodu nepřichází – prostě začne být opět funkční až ve chvíli, kdy kredit opět dobijete.

Navíc při pravidelné obnově budou mít zákazníci každé 12. obnovení balíčku 100 GB zdarma. To jinými slovy znamená, že ročně je nevyjde tato SIM karta na 3600 Kč, ale pouze na 3300 Kč.

Pořídit si předplacenou SIM kartu od T-Mobilu se 100GB balíčkem je možné pouze během letošního června. Používat ji bude možné pochopitelně i po skončení prodejní akce, a to do té doby, dokud o to uživatel bude stát.