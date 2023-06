O2 zdraží svou 100GB SIM kartu. Načasování nemohlo být horší

V praxi to znamená, že každý měsíc tedy lidé zaplatí takřka o 50 Kč více. Ve srovnání s cenou dat v běžných paušálech se to může zdát stále jako zanedbatelná suma, ale O2 si nemohlo zdražení naplánovat na horší dobu – přichází totiž ve chvíli, kdy konkurenční T-Mobile spustil vlastní akci se 100GB SIM kartou. Rovněž v síti 5G.

Tu je možné pořídit u T-Mobilu za 300 Kč a přesně takovou sumu stojí i obnova balíčku každý měsíc. Navíc při pravidelné obnově budou mít zákazníci každé 12. obnovení balíčku 100 GB zdarma. To jinými slovy znamená, že ročně je nevyjde tato SIM karta na 3600 Kč, ale pouze na 3300 Kč.

Pořídit si předplacenou SIM kartu od T-Mobilu se 100GB balíčkem je možné pouze během letošního června. Používat ji bude možné pochopitelně i po skončení prodejní akce, a to do té doby, dokud o to uživatel bude stát.