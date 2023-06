Kryptoměnami zaplatíme snadno ve většině obchodů, plánuje Mastercard

Jeden z největších vydavatelů karet totiž minulý týden oznámil rozšíření svého programu Engage, aby usnadnila uvedení kryptoměnových karet na trh. Cílem této iniciativy je tedy propojit bankovní domy, kryptoburzy a další společnosti tak, aby byly platby prováděné prostřednictvím virtuálních tokenů co nejjednodušší.

V praxi by to podle specializovaného serveru CoinDesk mělo vypadat tak, že se svými kryptoměnovými účty snadno zaplatíme prakticky všude, kde jsou přijímány karty Mastercard. Program Engage si totiž klade za cíl co nejsnadnější převody kryptoměn na fiat měny.