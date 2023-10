Komise pro cenné papíry žene Muska k soudu. Chce ho donutit vypovídat

Terčem vyšetřování americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) se stal Elon Musk, a to kvůli převzetí společnosti a stejnojmenné sociální sítě Twitter, která nyní nese označení X. Upozornila na to agentura Reuters s tím, že komise posuzuje hlavně to, zda se americký multimiliardář nedopustil porušení federálních zákonů o cenných papírech, když Twitter vloni na podzim koupil za 44 miliard dolarů, v přepočtu zhruba bilion korun.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Elon Musk