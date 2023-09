Absolutní svoboda slova podle Muska. Síť X napadla zákon proti dezinformacím u soudu

Provozovatelé sítí mají také povinnost pravidelně hlásit, jak s problematickými zprávami nakládají. To podle Muskových právníků „neoprávněně zasahuje do ústavně chráněných rozhodnutí firem, jako je X“.

„Jestliže síť X nemá co tajit, neměla by mít proti tomuto zákonu žádné námitky,“ doplnil poslanec podle serveru Fortune .

„Funkce blokování bude odstraněna, nemá již opodstatnění,“ prohlásil Musk. Blokace bude podle něj i nadále možná pouze ve formě zasílání přímých zpráv mezi uživateli. Odstranění funkce blokování tak zapadá do jeho konceptu, aby se na této internetové platformě mohl vyjádřit skutečně každý.

Server CNBC nicméně poukázal na fakt, že tuto funkci lidé často používají pro to, aby blokovali nenávistné a obtěžující komentáře od jedinců, kteří reagují na jejich příspěvky. To však do budoucna na síti X možné nebude.