Apple nebyl první, přesto jsou z nové vychytávky všichni nadšení

Nové hodinky s logem nakousnutého jablka sice vypadají na první pohled stejně jako předchozí generace, nabízejí ale úplně nový způsob ovládání – dvojité poklepání (double tap). To je v praxi velmi užitečné, například pro přijetí hovoru se nemusíte dotýkat dotykové obrazovky, jednoduše dvakrát poklepete palcem a ukazovákem na sebe na té ruce, na které nosíte hodinky. Využít se to dá i na další funkce hodinek, zastavení hudby, budíku apod.

Ještě možná zajímavější je to, že grafická nadstavba One UI Watch 5 přinesla podporu gest i do starších hodinek od Samsungu. To je zásadní rozdíl proti Applu, který svou novou technologii ovládání nabízí skutečně jen v rámci nejnovějších modelů.