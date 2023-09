Trh nositelné elektroniky roste. A to ještě nepřišly novinky od Applu

Podpořit by to měla především společnost Apple, která patří pravidelně na přední příčky nejpopulárnějších výrobců. Ta uvede na trh již tento týden v pátek nová sluchátka AirPods Pro druhé generace s USB-C konektorem. Případné zájemce vyjdou na 6790 Kč.

Na druhém místě budou chytré hodinky, které by měly tvořit téměř třetinový podíl na trhu, s očekávaným růstem prodeje o 11,3 procenta, což by mělo představovat 165,4 milionu prodaných přístrojů.

Podle prognóz IDC by navíc měl globální prodej nositelné elektroniky vzrůst na impozantních 625,4 milionu prodaných přístrojů za rok, a to do roku 2027. Průměrné roční tempo růstu by tak představovalo téměř pětiprocentní nárůst, což naznačuje nadějnou budoucnost pro tento sektor trhu.