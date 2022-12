Google ukončil v Česku program News Showcase

Podle předsedy Asociace online vydavatelů Libora Matouška je krok internetového gigantu další přítěží pro ty vydavatele, pro něž je vydavatelská činnost hlavní ekonomickou aktivitou. „Nejvíce to dopadne na ta média, která dodržují profesní standardy. Tlak na clickbait v titulku se zvýší, čili zvítězí mediální šmejdi, a ne ti poctiví. Myšlenka evropské směrnice se zcela mine účinkem. A je opravdu potřeba, aby se výsledky vyhledávání co nejdříve vrátily do své původní podoby. Dá se předpokládat, že společnost Meta bude následovat kroky společnosti Google. Což v oblasti obsahu médií nepřinese nic dobrého,“ podotkl Matoušek.