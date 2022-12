Odstraníme zpravodajství z Facebooku a Instagramu, vyhrožuje Meta v USA

Meta je přesvědčena, že její platforma ve skutečnosti mediálním společnostem pomáhá, protože zvyšuje návštěvnost jejich vlastních internetových stránek. Mediální firmy se podle Mety samy rozhodly dávat svůj zpravodajský obsah na Facebook, protože je to přínosné pro jejich hospodaření.

Příslušnou legislativu, v USA známou pod zkratkou JCPA (Journalism Competition and Preservation Act), v Kongresu předložila senátorka za stát Minnesota Amy Klobucharová z Demokratické strany prezidenta Joea Bidena. Má ale podporu v obou hlavních stranách, tedy i mezi republikány.

Zejména regionální zpravodajství se za pandemie potýkalo s problémy, zatímco Meta vytvářela vysoké zisky, píše server stanice BBC. Meta se ale brání a říká, že takový výklad není správný. Z jejího pohledu je to právě Meta, kdo mediálním společnostem pomáhá, a to tím, že provoz na síti směruje na zpravodajské weby, tedy ke zdroji článků, které se objevují na její platformě.

Zdroje agentury Reuters uvádějí, že právě o to se zákonodárci snaží - tedy zařadit legislativu JCPA k návrhům zákonů obranného charakteru, které je nutné schválit. Je to podle nich způsob, jak zajistit, že se dostane pomoci místním zpravodajským společnostem, které se potýkají s problémy. Podle obchodní skupiny The News Media Alliance, která zastupuje vydavatele tisku, už místní noviny další roky zneužívání ze strany velkých technologických firem nepřežijí.