Zástupce z Bruselu: Unie vytáhla proti digitálním obrům

Pro české podnikatele by to tedy mohlo znamenat, že by se ve vyhledávačích mohli posunout víc dopředu a získat tak větší šanci na oslovení zákazníků?

Určitě by měli získat daleko rovnější přístup na online platformy. Například tím, že bude pro velké hráče zakázáno upřednostňování vlastních produktů. Šance budou dány asi jinými parametry, například tím, kolik za inzerci zaplatí, ale budou mít možnost být první. Nebude to jako dosud, že ji měli jen ti největší, kteří provozovali vyhledávač nebo online platformu.

Je tam pokuta do deseti procent jejich celosvětového obratu. V minulosti se ale ukázalo, že pokuty uměly zaplatit docela hravě, takže dalším opatřením je přikázání odprodeje části podniku nebo jeho rozdělení, což už by je bolelo. Je to zásah do struktury celé firmy. Další možností při významném porušení nařízení je zákaz akvizic.