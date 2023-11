Bitcoin se stále drží na rekordních kurzech. Posílily i další kryptoměny

„Kurz bitcoinu obecně řídí běžné tržní síly, jako je nabídka a poptávka. ETF aktuálně žene poptávku nahoru. Nabídka bitcoinu ovšem v čase klesá skrze takzvané půlení bitcoinu (halving). Přidejme k tomu lidskou psychologii, kdy spekulanti chtějí rychle zbohatnout, a máme kombinaci, která vytváří to, co můžeme pozorovat i nyní. Fantastické titulky o bitcoinu, které způsobují krátkodobé investiční davové šílenství. Neměl by se ale zastínit fakt, že bitcoin od svého vzniku v průměru vcelku stabilně roste,“ doplnil Uherík.