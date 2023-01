Hackeři rekrutují i nezkušené. Vydělávají miliony

Už od začátku války na Ukrajině jsou v módě útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service). I když se může zdát, že jde o nahodilé akce hackerských aktivistů, ve skutečnosti si lidé zapojení do podobných kybernetických nájezdů vydělávají nemalé peníze. Dokládá to analýza počínání hackerské skupiny DDosia, za kterou stojí tým Avast Threat Labs ve společnosti Gen.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto