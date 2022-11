Masivní DDoS útoky pokračují. Vodafone řeší o 200 % více kybernetických nájezdů

T-Mobile a O2 nejsou jedinými operátory, kteří jsou nuceni řešit hackerské nájezdy. Dramatický nárůst DDoS útoků (Distributed Denial of Service) řeší také Vodafone. Novinkám to potvrdil mluvčí operátora Ondřej Luštinec s tím, že kritický byl především uplynulý měsíc. Zákazníci to ale nepoznali.

Foto: Milan Malíček, Právo Ilustrační foto