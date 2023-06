Alternativa ke kryptoměnám. Vzniká globální platforma pro digitální měny centrálních bank

O vzniku nové digitální platformy, kterou by využívaly všechny centrální banky, se rozpovídala Georgievová na konferenci v Maroku. „Potřebujeme interoperabilitu. Pro efektivnější a spravedlivější transakce potřebujeme systémy, které propojují jednotlivé země,“ konstatovala výkonná ředitelka MMF.

„CBDC by neměly být roztříštěnými národními návrhy. Z tohoto důvodu MMF pracuje na konceptu globální platformy CBDC,“ obhajovala vznik nové globální platformy Georgievová.

Cílem MMF je dosáhnout dohody mezi centrálními bankami ohledně společného regulačního rámce pro digitální měny, který by umožnil globální interoperabilitu. Tím se myslí schopnost různých systémů spolupracovat, poskytovat si služby a navzájem spolupracovat.

Georgievová upozornila, že pokud by se nedosáhlo dohody o společné platformě, „vzniklo by vakuum, které by pravděpodobně zaplnily kryptoměny“.