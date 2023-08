Agentura AFP jde proti Muskovi, zažalovala sociální síť X

Ve Francii totiž platí již od roku 2019 práva související s autorskými právy. Je to v podstatě bič na velké internetové platformy, aby byly nuceny jednat s vydavateli ohledně odměn za zprávy, které sdílí.

Už předloni například uložil francouzský antimonopolní úřad společnosti Google, patřící pod křídla Alphabetu, pokutu ve výši 500 milionů eur (12 miliard korun) za to, že nedodržela pokyny pro jednání s vydavateli ve Francii.

To následně přimělo Google, aby se s předními francouzskými zpravodajskými organizacemi dohodl na platbách za zpravodajství. Totéž udělala i sociální síť Facebook patřící do portfolia Meta Platforms.

I když společnost X zatím žalobu oficiálně nekomentovala, Elon Musk dal jasně najevo, že s jakýmikoliv poplatky za zpravodajství na své síti nesouhlasí. „Je to bizarní. V podstatě po nás chtějí, abychom jim platili za to, že zvyšujeme návštěvnost jejich stránek, kde přitom mají příjmy z reklamy. A z té reklamy my nic nemáme,“ kritizoval současnou legislativu podle agentury Reuters Musk.