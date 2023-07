Iks, ikska nebo křížky. Jak teď říkat tweetům?

Po marketingové stránce to bylo vymyšlené tak brilantně, že se dokonce mezi lidmi, a to i v češtině, běžně uchytilo označení tweetovat či retweetnout, což byl vlastně ekvivalent pro ptačí cvrlikání. S tím rozdílem, že na Twitteru si takto štěbetali přímo lidé. Prosté, geniální.

Sám Musk se nechal slyšet, že když je z Twitteru teď X, tweetům by se mělo anglicky říkat X's - a uživatelé diskutují, jestli se to má číst jako „crosses“ (křížky), nebo ixes, což by se česky dalo přeložit jako „x-ka nebo ikska“. Padl také návrh, aby se oba termíny spojily dohromady a postům na X se říkalo „xeets“ (ksíty).