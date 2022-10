Zdražování hypoték se zastavilo, významný pokles sazeb se ale nečeká

Nejvýrazněji zlevnily hypotéky nad 80 procent hodnoty zástavy, které jsou určené pro mladé klienty do 36 let, s desetiletou fixací úrokové sazby. Pokles činil 0,08 procentního bodu, nyní jsou v průměru nabízeny za 6,29 procenta. Hypotéky s fixací tři a pět let zlevnily o 0,04 procentního bodu na 6,7 procenta ročně, resp. 6,24 procenta ročně. U ročních fixací byl pokles o 0,03 procentního bodu na 6,24 procenta.