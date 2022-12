Zastropujte benzin jako Maďaři, vyzýval Babiš na jaře. Nezvládli to, tvrdí po fiasku

Analytik sice připustil, že pokud by maďarská vláda kompenzovala dalším distributorům cenový strop (Babiš u nás navrhoval nulovou DPH - pozn. red.), k problémům by nedošlo. „Nicméně o to vyšší tlak by byl na tamní státní rozpočet. To platí i pro argument o odpuštění DPH,“ upozornil.

„V ČR se ročně prodá přibližně osm miliard litrů pohonných hmot. Pokud by stát musel doplácet různými formami zhruba šest až sedm korun na litr k letošnímu průměru z ceny 35 Kč na litr, tak se dostaneme na cca 50 miliard korun. Zvládl by to rozpočet? Ano. Ovšem bylo by to rozumné? Ne. Stát již kompenzuje ceny elektřiny a plynu a toto by byl další extrémní výdaj, který by si vyžádal výrazné zvýšení deficitu nebo daňových příjmů,“ uzavřel.