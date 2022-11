Ruská ropa se na trzích zastropovala sama

Zatímco západní země v čele s Evropskou unií se dohadují o nastavení cenového stropu na ruskou ropu dováženou po moři, který by se mohl pohybovat mezi 65 až 70 dolary (1520 až 1640 Kč) za barel, tak skutečná cena ruské ropy na trhu je v současnosti výrazně nižší. Upozornila na to agentura Bloomberg. Rusko by tak dočasně na zavedení stropu, pokud by zůstal v diskutované úrovni, paradoxně vydělalo.

Foto: Profimedia.cz Ropný tanker v ruském přístavu Nachodka