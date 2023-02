Český vývoz do Ruska citelně zeslábl, zřejmě však proudí oklikou

Hodnota dovozu produktů a surovin z Ruska do zemí EU do loňského září klesla o třetinu, u vývozu dokonce téměř o polovinu. Výrazně se snížil i export z ČR, oficiální statistiky ale naznačují, že část nejen českých vývozců pokračuje v dodávkách do Ruska přes třetí země.

Článek Podle dat, které Právu poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu, se loni od ledna do listopadu vyvezlo z Česka do Ruska zboží za 33,4 miliardy korun, tedy meziročně o 61,2 % méně. Stále přitom pokračuje export strojů a zařízení pro průmysl (za 6,7 miliardy Kč), silničních vozidel (2,9 miliardy Kč) či léčiv (2,8 miliardy Kč). Část obchází sankce Část českého exportu ale zřejmě obchází sankce a zboží se do Ruska dostává přes postsovětské republiky. Dramaticky vzrostl loni vývoz hlavně do Kazachstánu, Gruzie a Arménie. Zvrat v Srbsku. Nálada se otáčí proti Rusku Evropa Jak už na začátku ledna upozornil Ekonomický deník, hodnota dodávek z ČR do Kazachstánu stoupl loni za leden až říjen meziročně trojnásobně na téměř 12 miliard korun. „Extrémní je případ autodílů, kde objem dodávek vzrostl 94krát na 1,4 miliardy Kč. Telekomunikační přístroje a zařízení, počítače nebo léčiva vykazují v meziročním srovnání zhruba trojnásobný růst,“ doplnil deník. Roli prostředníka v „utajovaném“ obchodě mezi Západem a Ruskem plní podle zahraničních médií i Turecko. I do něj se český vývoz zvýšil, asi o pětinu. Dovoz z Ruska do ČR loni meziročně stoupl o 71 procent na 260 miliard korun, ale to hlavně kvůli drahému plynu a ropě. Významnými položkami jsou i železo, ocel či anorganické chemikálie. Sílí vazba na Írán „Vzhledem k dalšímu rozšiřování závěru sankčních omezení na vývoz do Ruska i dovoz do EU z Ruské federace můžeme dále očekávat klesající trend,“ řekl Právu mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošáhlík. Mezi Čínou a Ruskem podle čínských celních statistik obchodní výměna naopak meziročně vzrostla o 34,3 procenta na rekordní maximum 1,28 bilionu jüanů (4,18 bilionu Kč). Podle čínského listu Global Times to podpořilo prohloubení vzájemných vztahů a prudký nárůst obchodu s energiemi. Více komodit dodává Rusko od loňska také do Indie, vazby se snaží posilovat i s Tureckem či Íránem. S ním Rusko pracuje i na novém obchodním koridoru, který má podle webu japonského týdeníku Nikkei Asia oběma těmto zemím pomáhat obcházet západní sankce a čelit snaze USA přemístit dodavatelské řetězce k jejich spojencům a spřáteleným zemím. Po celém Íránu nyní probíhá výstavba 3300 kilometrů železnic a 560 km nových tratí má být uvedeno do provozu do března. Dokončení těchto projektů by rozšířilo železniční síť země o pětinu. Ve výstavbě je v Íránu rovněž 6000 km dálnic, přičemž 1000 km má být dokončeno do března. Čtyřproudá dálnice spojující Kaspické moře a Perský záliv byla otevřena loni. EU se chystá na zákaz ruských ropných produktů. V ČR bude nafty dost, míní analytik Ekonomika