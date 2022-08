Ceny plynu je třeba zastropovat na celoevropské úrovni, řekla viceguvernérka ČNB

„Hnacím motorem inflace jsou nyní ceny plynu, které se odtrhly od reality. Rusko používá plyn jako válečnou zbraň a není to tak neviditelná ruka trhu, která ceny určuje. EU by měla přijít s celoevropským řešením zastropování cen plynu,“ uvedla Zamrazilová.

Meziroční inflace v červenci stoupla na 17,5 procenta. V této souvislosti viceguvernérka varovala před plošnou pomocí domácnostem i podnikům. Podle ní i Horské by měla být pomoc cílená nejpotřebnějším. „Jakmile bude pomoc plošná, tak neukočírujeme inflaci a neozdravíme veřejné finance. To jsou dvě věci, které spolu souvisí,“ upozornila Zamrazilová.

„Opatření bylo učiněno v době, kdy byla nulová inflace a nedocházelo k růstu platu zaměstnanců. Chybou bylo, že to bylo uzavřeno na tři roky dopředu. To už se nikdy nebude opakovat, aby kolektivní smlouva byla uzavírána na delší období než jeden rok,“ uvedla. Dodala, že členové bankovní rady mají platy zmrazené již třetím rokem a bude tomu tak i příští rok. Čistá mzda členů bankovní rady se loni pohybovala od zhruba tří do 4,3 milionu korun. Průměrná hrubá mzda v celé ČR loni činila 37 839 korun.