Fakultním nemocnicím hrozí konec energií. Válek by v takovém případě rezignoval

„Pokud nebudou zajištěny fakultním nemocnicím dodávky energií, tak já nebudu ministr zdravotnictví. Nebudu dělat ministra zdravotnictví, který by se nemohl podívat do očí fakultním nemocnicím, ale především pacientům. Musí být zajištěny dodávky energie a ty dodávky nesmí zlikvidovat zdravotnictví, tečka,“ prohlásil v nedělní diskusi na ČT ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„V tuto chvíli bych se snažil jít cestou centrálních nákupů, i když to není cesta samospasitelná. Musí se vymyslet mechanismus, jak ceny zastropovat, nebo vymyslet dotace, které by ty prostředky přivedly zpět do zdravotnictví,“ prohlásil Prymula.

Řešení chce Válek najít do konce září, přijít by s ním mělo ideálně ministerstvo průmyslu a obchodu. Prymula se nicméně domnívá, že scénář, kdy by se nemocnice ocitly bez energií je téměř vyloučený, jelikož si nedovede představit, že by dodavatelé dopustili odpojení takto důležitých zařízení pro společnost od energií.