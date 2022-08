Americká ekonomika klesla. Ale vede si líp, než byl odhad

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla v přepočtu na celý rok o 0,6 procenta. Ve své zpřesněné zprávě to ve čtvrtek oznámilo americké ministerstvo obchodu. Je to lepší výsledek, než uváděl rychlý odhad zveřejněný před měsícem, podle nějž se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 0,9 procenta. To bylo pro trhy překvapivé, analytici totiž původně čekali růst.

Foto: Mike Blake, Reuters Pracovníci v továrně na výrobu elektrických autobusů v kalifornském městě Lancaster.