Sněmovna řeší Zemanovo veto. Budeme mluvit velmi dlouho, avizuje Schillerová

Snížením úhrad do veřejného zdravotního pojištění chce stát ušetřit v letošním rozpočtu 14 miliard korun. Nová částka je navržena tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Do programu řádné schůze by se mělo dodatečně dostat také schvalování vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Po této schůzi poslance čeká debata o řešení energetické krize nebo zdražování. Mimořádnou schůzi k těmto tématům vyvolali poslanci opozičního hnutí ANO s podporou SPD.