Poslanci řeší kauzu kontaktů ředitele civilní rozvědky Mlejnka

Na jednání výboru a komise jsou přizvaní Mlejnek a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který ho do funkce jmenoval. Vláda minulý týden důvody k Mlejnkovu odvolání neshledala.

Funkci by podle Rakušana nemohl vykonávat, pokud by nezískal bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) Mlejnek k objasnění kauzy Dozimetr přispěl, a to ještě před zahájením trestního řízení.