Zeman: Můj největší neúspěch byl, že jsem se totálně zmýlil v Putinovi

Podle bývalého prezidenta útok nepoškodil jen Ukrajinu, ale i Rusko, a to „obrovským způsobem“. „Lidé si to málo uvědomují. Takže Putin je v podstatě ten, kdo poškodil svou vlastní zemi,“ podotkl Zeman.

Prezidentský mandát Zemanovi skončil v březnu, po deseti letech ho na Hradě vystřídal Petr Pavel. Své úřadování ale bývalý prezident příliš hodnotit nechtěl. Obhajoval to slovy, že by to bylo na dlouho. „Nikdo mi nemůže vytýkat, že jsem se někomu podbízel,“ podotkl pouze.