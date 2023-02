Zase spacáky ve Sněmovně? Čeká se střet o volbu na dálku

Teď vládní stoosmička, jejíž strany mají v cizině mezi českými občany tradičně oporu, cítí novou šanci. Z matematického hlediska by to nebyl problém, neboť ANO a SPD mají dohromady jen 92 poslanců, a tak nemohou vládní strany přehlasovat. Problémem jsou ale obstrukce v průběhu měsíců, tedy protahování diskusí, přestávky či odklady hlasování.

„Vím, jak náročné je prosadit to skrze SPD a ANO, které tomu velmi brání, ale i kdybychom měli nocovat v Poslanecké sněmovně několik dní za sebou, tak to uděláme,“ nechala se slyšet předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Místopředseda Sněmovny a první místopředseda ANO Karel Havlíček by spacák rozbalil také. „Náš názor se nemění. Korespondenční volba je pro nás nepřijatelná, a pokud tvrdí koalice, že tam bude nocovat, tak tam budeme nocovat všichni, klidně několik týdnů,“ řekl Právu.

Z hlasů v zahraničí těžily v minulosti především současné vládní strany. Vidět to bylo například ve sněmovních volbách 2021, kdy téměř polovina krajanů volila koalici PirSTAN a asi třetina koalici Spolu. Naopak hnutí ANO získalo jen šest procent hlasů. Nízkou podporu mělo v zahraničí i SPD.

Prezidentské volby ukázaly, že voliči mají zájem, ale často je odrazují dlouhé cesty k urnám na zastupitelských úřadech. V lednovém druhém kole volilo prezidenta 23 tisíc lidí v cizině, což je víc než dřív, ale občanů s českým pasem jsou v zahraničí statisíce, takže by mohli výsledek voleb výrazně ovlivnit.

Hlavním argumentem koaličních stran je právě vzdálenost, kterou musí čeští občané v některých zemích ujet, aby mohli hlasovat. „Všem odpůrcům vždycky říkám, představme si, že bychom měli v ČR dvě volební místnosti, jednu v Praze pro moravské a slezské kraje a druhou v Ostravě pro české kraje. Jaká by byla volební účast, kdyby každý z občanů jel stovky kilometrů do volební místnosti?“ vysvětloval to ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.