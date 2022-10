Tažení proti obstrukcím ve Sněmovně koalice vzdala

Mluvilo se například o regulaci přednostního práva předsedů stran a klubů, které jim umožňuje kdykoliv se přihlásit do debaty a mluvit neomezeně dlouho. Právě proto bylo přednostní právo často využíváno k mnohahodinovým obstrukcím, aby se nedostalo na zrušení EET, pandemický zákon, na novelu zákona o střetu zájmů nebo na korespondenční volbu z ciziny. Opozice byla úspěšná zčásti, volební možnosti se rozšiřovat zatím nebudou.

Podle jednoho koaličního poslance, který si nepřál být jmenován, se skupina sejde teprve podruhé. „Pokud máte pracovní skupinu, která funguje tímto způsobem, nikam to nepovede,“ postěžoval si dotyčný.

Místopředsedkyně klubu ODS­ Eva Decroix, která je členkou skupiny, Právu sdělila, že výrazná změna, která by omezila obstrukce, na stole není. „Nevidím, že by se tomu někdo aktivně věnoval,“ uvedla.

Podle něj Piráti a STAN by souhlasili například s vymezením určité doby, po kterou může hovořit řečník s přednostním právem.

Na případné změně jednacího řádu by se koalice měla dohodnout s opozicí. Pětikoalici by stačila stoosmičková většina, ale novela by měla přežít několik období, kdy se role mohou obrátit, takže s hlasováním na sílu nikdo nepočítá.