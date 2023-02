Babiš má našlápnuto ven ze Sněmovny

„Podle mého ze Sněmovny odejde, odpočine si a pak bude dělat kampaň v regionech. Nelze čekat, že vláda to bude dělat líp, a před volbami se Babiš bude moci vrátit jako zachránce,“ řekl Právu jeden z politiků ANO. Letos žádné volby nebudou, ale za rok budou evropské, krajské a senátní.

V jediném rozhovoru, který po volbách poskytl – pro MF Dnes uvedl, že si do jednání předsednictva naordinoval „politický detox“, protože předvolební kampaň byla náročná. Politicky se chce angažovat, ale už jiným způsobem.

„Neříkám, že budu kandidovat na premiéra. Pro hnutí můžu dělat třeba kampaně, můžu jezdit za lidmi do regionů,“ poznamenal Babiš.

„Pokud se ale rozhodne, že Sněmovnu opustí, tak já to budu respektovat, protože vím, že on určitě nezůstane sedět doma. Chce být mezi lidmi, bude objíždět republiku a v podstatě pomůže hnutí ANO i tady,“ řekla s tím, že čeká diskusi o Vondrákovi a Macurovi.

V čele hnutí by měl Babiš zůstat i podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO). „V podstatě všichni si představují, že ANO je Babiš a Babiš je ANO, takže on s hnutím spojený je a myslím si, že navždy zůstane, i když by předsedou hnutí nebyl,“ uvedl hejtman.