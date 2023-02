Revoluce ve volbách: Budou jen jeden den

Volby by se v České republice mohly místo dvou dnů konat pouze jeden den. Konkrétně by lidé mohli hlasovat jen v pátek od 7. hodiny ráno do 10. hodiny večer. Ve středu to schválila vláda premiéra Petra Fialy (ODS).

Foto: Stanislava Benešová, Právo Ilustrační foto.

Podle schválené novely by mohlo ke změně dojít již od roku 2026. Důvodem ke změně je i to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Místnosti se nyní otevírají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Nyní by se otevíraly jen v pátek, hlasy by se pak sčítaly v noci. Novela pak dále stanovit pevný termín voleb do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí, a to na první celý říjnový týden. Zákon počítá také s vytvořením informačního systému správy voleb zhruba za 200 milionů korun, střednědobě by měly být náklady asi 20 milionů korun ročně na údržbu systému. Zákon nyní posoudí obě komory Parlamentu a prezident. Zavedení jednodenních voleb navrhovalo ministerstvo vnitra už před dvěma lety, tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) jej ale neprojednala.