Vrah z fakulty po lidech na ulici střílel puškou na jeleny

„To co použil, je drahá puška, ale kdyby měl pušku za 20 tisíc, tak by ten zrůdný jedinec udělal v uvozovkách stejnou práci,“ řekl Novinkám instruktor.

List The Washington Post letos v březnu napsal, že zhruba každý dvacátý dospělý obyvatel Spojených států, neboli přibližně 16 milionů lidí, vlastní nejméně jednu pušku ve stylu AR-15. Podle listu se tyto pušky staly drsným symbolem americké epidemie násilí páchaného střelnými zbraněmi. Deset ze 17 nejkrvavějších masových střeleb od roku 2012 zahrnovalo AR-15.

Ve svém arsenálu 12 zbraní, které použil, měl pušku AR-15 i Stephen Paddock, který v říjnu 2017 v Las Vegas postřílel ze svého pokoje v 32. patře hotelu Mandalay Bay Resort and Casino 58 lidí, kteří se zúčastnili koncertu country zpěváka Jasona Aldeana. Koncertní plocha se nacházela 450 metrů od hotelu. Paddock poté spáchal v pokoji sebevraždu. Střelba je nejtragičtějším masakrem střelnou zbraní v moderních dějinách USA.

„Obelstít psychotesty je jednoduché. Do hlavy člověka nevidíte. Lesní vrah Kalivoda dělal u policie a prošel psychotesty. A člověk, který ve Frenštátu pod Radhoštěm rozmetal své sousedy výbuchem plynu, aby se jim pomstil, tak byl u vězeňské služby a dělal psychotesty,“ řekl Černý.

Podle instruktora by se spíše než o omezení střelných zbraní mělo více diskutovat, o přípravě lidí na krizové situace. „I kdyby byl zákon dokonalý, jako že česká legislativa je dobře udělaná, tak tomuto co se stalo na filosofické fakultě by nikdo zabránit nedokázal,“ podotkl Černý.