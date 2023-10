ANO stále na výsluní. Piráti jsou pod 10 procenty

Do Poslanecké sněmovny by se nyní dostalo sedm politických stran a hnutí. Podle zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by s téměř 31 procenty hlasů zvítězilo hnutí ANO. Těsně nad hranicí vstupu do Sněmovny by skončily hned tři vládní strany - STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.