Volby by vyhrálo ANO

Kdyby se parlamentní volby konaly v červenci, do Poslanecké sněmovny by se dostalo celkem sedm stran a hnutí. Kromě vítězného hnutí ANO následovaného ODS a Piráty by ve Sněmovně zasedlo také hnutí SPD se ziskem osmi procent, hnutí STAN (6,5 %) a TOP 09 (5,5 %).

Na pětiprocentní hranici potřebné pro vstup do Sněmovny by se umístila Sociální demokracie (SOCDEM), která v posledních parlamentních volbách propadla a poprvé po desítkách let se do parlamentu nedostala. Naopak mimo Sněmovnu by skončilo KDU-ČSL se čtyřmi procenty.

„Překonání pětiprocentní hranice je ale u stran, které se kolem ní pohybují (STAN, TOP 09, SOCDEM, KDU-ČSL), nejisté,“ podotkli autoři průzkumu.

V přepočtu na mandáty by výsledky znamenaly, že ANO by získalo 77 křesel, ODS 35, Piráti 29, SPD 19, STAN 15, TOP 09 a SOCDEM shodně 14. Nynější vládní koalice by i bez lidovců měla 92 mandátů.

K volbám by určitě přišlo 56,6 procenta voličů. Průzkum probíhal od 1. do 8. července na vzorku 1019 respondentů starších 18 let. Statistická odchylka činí půl procentního bodu u malých stran a až 3,5procentního bodu u největších stran.