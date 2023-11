Vojenské řešení musí vždy přijít až po vyčerpání diplomacie, řekl Pavel

„Zajištění naší bezpečnosti ani profesionální diplomacie není zadarmo a vyžaduje odpovídající zdroje. Investice do její modernizace a posilování vnímám jako investici, která se nám do budoucna vyplatí,“ doplnil.

Podle něj je třeba kvůli této provázanosti investovat nejen do armády, ale například i do diplomacie.

„Ti Rusové tam ten vliv nezískávají podle mého názoru kvůli tomu, že jsou tak dobří, ale protože my jsme tam tak špatní, my jako Evropská unie,“ řekl Řehka.

„Považuji to rozhodnutí za naprosto správné. Ty země potřebují vidět nějakou naději v dostupném horizontu, protože jinak je můžeme velice snadno ztratit. Získat by je mohlo Rusko, Čína či další aktéři,“ podotkl prezident.

„Není vhodné se dívat na to, jestli jsou ty země dostatečně připravené, ale co by se mohlo stát, když to neuděláme. Vidíme to nejen na Balkáně, ale i jinde ve světě. Kdekoliv necháme prostor volný, okamžitě ho vyplní někdo jiný, a to někdo, kdo nám není přátelsky nakloněn,“ přiznal Pavel.