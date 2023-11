Čas hraje pro Rusko, na převahu Ukrajinců to nevypadá. Pavel mluví o jednání

„Může dojít v příštím roce k nějakým počátkům jednání, protože vývoj nenasvědčuje tomu, že by ukrajinská strana mohla získat vojenskou převahu. Čas teď hraje ve prospěch Ruska, které má silnější mobilizační základnu pro lidské zdroje. Tím, že získá čas, bude schopno doplnit i materiál, který jim dlouhodobě chyběl. Vidíme masivní dodávky ze Severní Koreje, vidíme snahy o obcházení sankcí,“ zhodnotil vývoj válečného konfliktu na Ukrajině prezident Pavel, někdejší náčelník generálního štábu Armády ČR a bývalý předseda vojenského výboru NATO.

Podle něj je evidentní, že se Rusko snaží natáhnout konflikt co nejdéle. Prezident se domnívá, že země taktéž může vyčkávat na výsledek prezidentských voleb v USA, které se budou konat příští rok a mohly by otřást ochotou pomáhat Ukrajině a dodávat jí zbraně.

Západ musí vytrvat v podpoře

„Situace není jednoznačně pozitivní. Co by mělo být pro Ukrajinu pozitivní, je, že jsme na jejich straně a měli bychom je podporovat v dosažení jejich cílů. Z naší strany nemáme jinou možnost než vytrvat v podpoře,“ dodal Pavel s tím, že tak Západ bude muset činit do doby, než se Ukrajinci sami rozhodnou pro další krok.

Anketa Souhlasíte s názorem prezidenta Pavla, že čas hraje pro Rusko? Ano 85,9 % Ne 14,1 % Celkem hlasovalo 835 čtenářů.

Pavel na konferenci současně zopakoval, co už v různých formách řekl v minulosti několikrát, tedy „že jakýkoliv úspěch Ruska bude znamenat náš neúspěch“. „Čím větší neúspěch to bude, tím více budeme muset věnovat do zajištění bezpečnosti našich sousedů,“ dodal.

Pohled bývalého vojáka

Pavel již letos v červnu v rozhovoru pro rakouský list Die Presse am Sonntag upozornil, že plány tehdy připravované ukrajinské protiofenzivy jsou „velmi ambiciózní“ a nebývale optimistické, a nepočítal proto s jejím plným úspěchem.

Ukrajinci jsou stále připraveni bojovat, nemají moc na výběr, řekl bývalý velvyslanec

„Pravděpodobně ale bude výsledek vypadat jinak,“ uvedl s tím, že po vyčerpání kapacit protiofenzivy by mohlo dojít na zahájení vyjednávání. Český prezident tehdy uvedl, že klíčové bude, co Ukrajinci stihnou do podzimu.

Pavel, jenž byl do roku 2018 předsedou vojenského výboru NATO, již dříve uvedl, že pokud by Ukrajinci s protiofenzivou neuspěli, další příležitost mít letos nebudou. Ukrajina je závislá na dodávkách zbraní a munice, které omezují jak politické okolnosti, tak nedostatečné výrobní kapacity.

Pavel moc nepočítá s plným úspěchem ukrajinské protiofenzivy

Na mnichovské bezpečnostní konferenci Pavel svou skepsí ohledně podoby vítězství Ukrajinců naštval ukrajinského ministra zahraničí.

„Ukrajinci umírají a budou dále umírat. A může dojít k situaci, kdy si oni sami vyhodnotí, že cena za osvobození dosud neosvobozené části okupovaného území je příliš vysoká a zdroje nedostatečné,“ nastínil Pavel možnou změnu v ukrajinském odhodlání osvobodit všechna území okupovaná Ruskem včetně poloostrova Krym. Dodal zároveň, že toto rozhodnutí musí být vždy na samotných Ukrajincích a k jakýmkoliv ústupkům je nelze nutit.

„Jako bývalý voják se ale nechci řídit nadějí nebo vírou. Dávám přednost realistickému pohledu, analýzám založeným na faktech. Jsem zvyklý uvažovat ve variantách a být připraven i na tu nejhorší,“ vysvětlil tehdy Pavel.