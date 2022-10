Vládní půdorys ve vedení Prahy prioritou? Spolu a Piráti se týden neviděli

Na schůzku Spolu a Pirátů tento týden nedošlo, i když by o ní Piráti podle slov členky jejich vyjednávacího týmu Jany Komrskové stáli. „Platí, že jednání hlavní se vedou s koalicí Spolu. Ale trochu se usmívám. My vyzýváme koalici Spolu, aby zasedla k jednacímu stolu, ale to se už týden nestalo,“ reagovala v pátek na dotaz Novinek Komrsková.