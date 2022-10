Lidovec Wolf: O mé nominaci rozhodne klub Spolu

Reagoval tak pro Právo na slova šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky pro Novinky.cz, který by byl nerad, aby jednání o pražské koalici na vládním půdorysu ztroskotalo „na otázce trestního stíhání Jana Wolfa“.

Wolf měl zatím podporu partnerů Spolu pro Prahu, i lídr pražského STAN, primátorův náměstek Petr Hlaváček řekl, že ctí presumpci neviny. Podle Wolfa by nominace do rady měl určit zastupitelský klub Spolu.

Jurečkovo vyjádření podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nemá na průběh vyjednávání bezprostřední vliv. „Piráti trvají na podmínce neúčasti trestně stíhaných v Radě hl. m. Prahy po celou dobu volebního období a bez ohledu na stranickou příslušnost, kterou by chtěli mít ukotvenou v koaliční smlouvě,“ sdělil Právu Hřib.

„O povolební strategii nerozhodují sekretariáty stran ani samy o sobě jednotlivé strany našeho uskupení. Názor předsedy KDU-ČSL je pro mě důležitý a stejně tak důležité jsou pro mě i názory ostatních členů vedení KDU-ČSL. Tam jsem zatím nezaznamenal, že by někdo jiný podobný názor prezentoval,“ sdělil Právu Wolf v reakci na Jurečku.

Podle Wolfa se na jeho jménu koalice, která by byla schopná vést město, nerozpadne. „Za sebe jsem připraven do rady jít jako v ní nebýt,“ doplnil.

Vyjednávači Spolu dosud od první schůzky s Piráty odmítali, aby jim mluvili do nominací. Podle šéfa pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila o Wolfovi, který už čelil obžalobě před volbami, rozhodli voliči.

Primátorský adept Svoboda Novinkám ve středu řekl, že pirátský tlak na Wolfa je záminka. Pokud by Spolu od Wolfa ustoupilo, přijdou podle Svobody od Pirátů jiné požadavky. „Je to věc, která zabíhá do principiálnosti, protože o tom, kdo bude na radnici fungovat, rozhodují primárně voliči,“ dodal.