Vláda všude škrtá a pak kupuje drahé stíhačky, kritizuje opozice

„Toto rozhodnutí stávající vlády přichází v nejnevhodnější dobu, zvláště, když to po nás nikdo nepožaduje a jedná se o nejdražší zakázku v historii armády. Veřejnost nemá informace o skutečných nákladech na tuto zakázku. Vláda škrtá peníze ve školství, nemá peníze pro důchodce a bez detailních informací rozhoduje nákup za stovky miliard. Rozpočtová politika této vlády už nyní poškozuje českou ekonomiku a zásadně zpomalí růst HDP,“ sdělil Novinkám exministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Podle něj by měl kabinet premiéra Fialy dát možnost Švédsku, od nějž si Česko pronajímá současné stíhací letouny JAS-39 Gripen, podat závaznou nabídku, aby bylo možné srovnávat a aby nevznikaly pochybnosti, a až poté se rozhodnout. „Neznáme konkurenční nabídky, a pokud existují, tak ani jejich srovnání,“ dodal.

První místopředseda opozičního hnutí ANO a stínový premiér Karel Havlíček zase upozornil na to, že na jedné straně se vláda snaží šetřit, zvyšuje některé daně a na druhé schválí takto nákladný nákup, což lidé nepochopí. Rozhodnutí je podle něj také nekorektní vůči Švédsku.

„Vládní rozhodnutí o nákupu F-35 je zbrklý krok. Nikdo nezpochybňuje kvalitu F-35, ale je třeba vše porovnat s finančními možnostmi, které máme. Vláda škrtá, kde může, chybí peníze ve zdravotnictví, školství, vědě, v dopravě. Důchody porostou při současné inflaci jen zhruba o 350 korun. To nelze lidem vysvětlit. Naprosto nechápu, proč kabinet nepracuje rovněž s alternativní nabídkou osvědčeného systému Gripen, proč se nevyhodnotí obě nabídky z úhlu pohledu kvality, potřebnosti, ceny za investici, nákladů na provoz, logistiky, personálních kapacit a rovněž z úhlu pohledu našich spojeneckých závazků,“ uvedl na síti X Havlíček s tím, že ANO navrhovalo odložit rozhodnutí o dva roky.

„Nákup F-35 není požadavkem NATO. Považuji to i za nekorektní vůči Švédům, kteří nám doposud poskytovali letouny za výhodných podmínek a kteří chtěli jednat o dalších podmínkách. Takhle se obchody neuzavírají, tím spíše, když to bude závazek na jednu generaci. Další ukázka arogance moci,“ doplnil.

„Bez možnosti dotazů. Bez diskuze s opozicí. S termínem dodání 12 let. V den, kdy schvalují rozpočet postavený na největším zvýšení daní v historii a tupých škrtech ve školství, vědě a investicích… Symboličtější aranžmá pro oznámení nákupu stíhaček za 150 mld. Kč nevymyslíte,“ uvedla Schillerová.

„Od samého počátku jsme to odmítali. Celkově to vyjde naše daňové poplatníky na stovky miliard korun. Rozhodnutí vlády přichází za situace, kdy stávajících 12 plus 2 švédských letounů má naltáno pouhých 50 procent své životnosti. Jejich pronájem končí v roce 2027, s následnou další dvouletou opcí a po skončení pronájmu nám Švédsko nabízí jejich přenechání a modernizaci. Cena jedné stíhačky ve verzi Block 4 se nyní pohybuje okolo 3,5 miliardy korun za kus. Je třikrát dražší než gripen, je také velmi poruchová a zejména náklady na provoz jsou astronomické. Vláda je však nakoupila za asi šest miliard korun jednu. Jejich plný potenciál navíc nikdy nevyužijeme,“ míní Vích s tím, že kvůli vysokým nákladům nezbydou peníze na další projekty a „čekají nás těžké roky“.