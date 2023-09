Generál Míka vysvětloval své tvrzení, že cena za F-35 bude nižší. Z dálnic se startovat nebude

Míka ovšem přiznal, že cena se může lišit podle inflace a měnového kurzu. „Když jsme uzavírali se Švédskem kontrakt na gripeny, tak nám to vycházelo přes dvě miliardy ročně, nyní platíme 1,7 miliardy, protože je kurz koruny vůči švédské koruně výhodnější,“ uvedl generál.

Generál potvrdil, že letadla budou v nejnovější konfiguraci Block 4. Jinak to podle něj ani být nemůže.

„My si nemůžeme objednat starší block, protože budeme dostávat to, co z té výrobní linky sjede v tu dobu. Když máte dneska octavii verze čtyři a objednával byste si dvojku, tak ji nikdo nevyrobí,“ vysvětlil.

Pořízení letadel s výzbrojí a zajištěním výcviku pilotů jsou jen menší částí výdajů za celou dobu používání. I když se objevovala i vyšší čísla, generál Míka vysvětlil, že životní cyklus těchto letounů bude do roku 2069 stát okolo 300 miliard korun a měl by být jen o čtvrtinu vyšší, než by stál provoz stejného počtu gripenů.