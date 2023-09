Nejnovější verze F-35, kterou chce ČR, se teprve vyvíjí

Americká vláda pracuje s jejich výrobce Pratt&Whitney na vylepšeném motoru s ještě vyšším výkonem. Vláda vyhodnocuje studie, aby se rozhodla a my tyto analýzy podporujeme. Ujišťujeme se, že motor bude úspěšně integrován do letadla.

Ano, to budete moci. Právě to nyní ověřujeme. Už jsme provedli dva letové testy se softwarem a hardwarem TR3, abychom se ujistili, že jsou zachovány všechny předchozí schopnosti včetně využití schválených zbraní. A ještě jsme je rozšířili, protože Block 4 může nést ve zbraňových šachtách šest střel místo čtyř.

Co bude s letadlem, závisí na lidech v programu, do kterého je zapojena vláda . My podporuje analýzy , aby se provedla správná rozhodnutí Ať už to bude pokračovat v programu vylepšování stávajícího motoru, nebo půjde o jinou alternativu.