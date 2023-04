Vláda schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci

„Vláda schválila významnou dohodu o obranné spolupráci se Spojenými státy americkými. Je to krok, který zvyšuje bezpečnost naší země v neklidných časech,“ oznámil šéf vlády.

„Obrana Evropy je založena na angažmá amerických ozbrojených sil. Tak to bylo, je a věřím, že i bude,“ uvedla.

To by i nadále musely nejprve schválit vláda a parlament, jednalo by se o separátní politické rozhodnutí.