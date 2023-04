Válek opět terčem výtek za antibiotika

„Nechápu, jak mohou být na grafech dodávky penicilinu téměř srovnatelné jako v minulosti, když jsem ospen neviděla téměř půl roku a půl roku penicilinem léčit nemůžu,“ přidala se lékařka Romana Bělohlávková (KDU-ČSL). To, že musí lékaři podávat dostupná širokospektrální antibiotika místo těch úzce zaměřených, je podle ní už teď znatelně vidět při větší rezistenci bakterií vůči léčbě.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se opřel do výrobců. „Firmy opakovaně vyhlásí výpadek na poslední chvíli, třeba den před tím, než mají dodávku realizovat,“ řekl. Zvažuje, že požádá o zásah antimonopolní úřad.

Zopakoval, že stát nemá zákonné páky na výrobce, což by se mělo změnit s přijetím novely o léčivech. Ta dá výrobcům a distributorům povinnost držet minimální zásobu u vybraných důležitých léků.

S balíčkem opatření přišla ve středu Evropská komise. Podle návrhu by výrobci museli povinně aspoň s šestiměsíčním předstihem informovat, že hrozí výpadek. Vzniknout má seznam kritických léků. Pokud se budou zásoby tenčit, výrobci budou vyzváni k řešení, v krajním případě by jim to mohla Komise nařídit.