Nedostatek léčiv v Česku může vyřešit Jižní Korea. Dodat by mohla statisíce balení léků

Nedostatek léků v Česku, zejména antibiotik, by mohla pomoci řešit Jižní Korea. Na podzim by mohlo dorazit několik stovek tisíc balení. V pátek to na tiskové konferenci oznámili ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a předsedkyně Poslanecké Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (oba TOP 09), která o věci vyjednávala během své cesty do Jižní Koreji a na Tchaj-wan.

Foto: Milan Malíček, Právo Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).