Válek: Situace s léky se zlepší v dubnu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli předpověděl, že nedostatek léků na respirační onemocnění, který trápí celé Česko, bude trvat nejméně do jara. Zvláštní tým na ministerstvu nyní řeší, jak do ČR dopravit léky z mimoevropských zemí. Podle pátečních informací z resortu by začátkem tohoto týdne měla dorazit mimořádná dodávka antibiotik z Ameriky.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek