V Česku je zpět vykořisťování z prostituce

Jak hodnotíte letošní rok a čím se z hlediska organizovaného zločinu vyznačoval?

Z pohledu Národní centrály proti organizovanému zločinu je rok 2023 jedním z našich nejúspěšnějších. Ať už se to týká odhalování, vyšetřování, metodiky, našich legislativních návrhů i personální stabilizace. Máme několik trendů, které letos sledujeme. Jednak jsme pracovali na více případech organizované nelegální migrace, což souvisí s vlnou převaděčství. Jedná se o čtyři velké kauzy na nelegální migraci.

Jenom na těchto čtyřech kauzách nelegální migrace máme 222 skutků a prokázáno téměř tři tisíce případů převaděčství. Celkem bylo obviněno 45 lidí, z toho 24 vazebně.

Tyto údaje jsou ze tří případů, čtvrtý kvůli vyšší trestní sazbě realizovali kolegové v zahraničí.

Jde o cizince?

Ano, z velké části jde o cizince, co se týká obviněných osob. Ale jsou tam samozřejmě i Češi. Kolegové z územních odborů realizují jednotlivé případy převaděčství a my se na základě jejich informací a také ve spolupráci s cizineckou policií a Europolem zaměřujeme na velké organizované skupiny.

Lidé a firmy, které jsou v našem zájmu, vůbec nevědí, že se o ně zajímáme

Opravdu je děláme od hlav, které to organizují ze zahraničí po celém území EU a mají vazbu samozřejmě i do Česka.

To se buď přes Česko převádí, anebo to organizují přímo odtud. Vyústěním byly zmíněné čtyři velké kauzy. To je poměrně významný trend.

Obvinění firmy Xixoio kvůli byznysu s tokeny. Podle policie podvod za 353 milionů

Jaký je další?

Druhá pro nás významná věc jsou sankce související s válkou na Ukrajině. Ten, kdo zajišťuje majetek v sankcích, je Finanční analytický úřad. Nicméně případné trestní řízení, pokud někdo porušuje tyto uložené sankce, je vedeno na našem útvaru. Letos jsme zahájili trestní stíhání ve dvou věcech a další jsou v prověřování.

Jednou se to vztahuje k sankcím po Krymu a jednou k novým sankcím po začátku války na Ukrajině. Nejprve tam šlo o věci movité, tedy o auta, podruhé o finanční prostředky, kde letos padlo obvinění jedné osoby. Šlo o to, že se vyváděly finanční prostředky osoby, která byla pod sankcemi, směrem do České republiky a do západní Evropy.

Podílíte se nějakým způsobem na tipování lidí, kterých by se sankce mohly dotknout?

Ano. Je potřeba říct, že nejenom stíháme konkrétní trestnou činnost, ale máme i celou řadu poznatků z kriminálního prostředí, protože majetek, který je po celé Evropě, je velmi často držen na jiné osoby než jsou ty, kterým skutečně patří. Jsme tedy jednou z bezpečnostních institucí, která odhaluje tyto informace a předává je příslušným orgánům. Mimo jiné jsme také institucí, která předává jména osob, jež by podle nás měly patřit na sankční seznam.

Můžete říct, kolik jich na tom seznamu je?

Je to velmi citlivé, těch osob je do deseti.

Zaznamenali jste nějaké další trendy?

Dříve jsme při obchodu s lidmi měli především kauzy, které spočívaly v nelegálním zaměstnávání, ať už šlo o krácení daní, anebo to souviselo s obchodem s těmi lidmi nucenými k jejich zaměstnávání a zneužívání.

Přestože jsou dívky na privátních bytech, je vidět, jak je kuplíři aktivně nabízejí

Letos jsme se však vrátili ve dvou velkých kauzách organizovaného zločinu k obchodu s lidmi ve smyslu vykořisťování z prostituce. To je další nový trend.

Velká policejní razie: Detektivové se zajímají o pardubické politiky ANO

Obchod s lidmi a vykořisťování z prostituce tady byly především v devadesátých letech. Čím si tento návrat vysvětlujete?

Určitě se to dělo hlavně v devadesátkách. Je třeba říct, že už se nám nevracejí v tom, že by byly nějaké desítky dívek, které jsou k tomu zneužívány někde na ulicích. Je to otázka privátních bytů a nabízení těch privátů. To znamená, že pokud je inzerce aktivní a je vedena způsobem, jakým je vedena, může naplnit skutkovou podstatu kuplířství.

Druhá věc je potom čisté kuplířství, kde přesto, že dívky jsou na privátech, je vidět, jak je kuplíři aktivně nabízejí, posouvají je po území celé republiky. Jen jsou dívky přesunuty z ulice na priváty.

Je potřeba také říct, že naprosto ustoupila míra násilí z 90. let. Dnes už jsou to spíš různé formy psychického nátlaku, třeba na to, že bude vůbec někdo propagován.

Jestli chce být dívka viděna na internetu a více nabízena, musí platit nějaké částky?

Ano.

Co trendy týkající se korupce?

Co se týká korupce a veřejných zakázek, tam je to setrvalé. Snažíme se zaměřovat na systémovou korupci a systémové narušování veřejných zakázek. Letos jsme měli několik velmi dobrých kauz a považuji za pozitivní, že jsou vyhledány, probíhá tam velmi dobré skryté prověřování, o kterém ti budoucí obvinění vůbec netuší.

Naše následná akce je potom pro ně překvapivá, jsme schopni i při prohlídkách zajišťovat řadu zajímavých a důležitých důkazů. Dobrá důkazní stránka v kombinaci s překvapivou domovní prohlídkou vede k tomu, že se zase začíná i na tomto typu kauz využívat institut spolupracujícího obviněného a na to navazující dohody o vině a trestu.

Uvedu příklad: na kauzách, které jsou známé veřejnosti, jako případy obviněného podnikatele Tomáše Horáčka a spol. (korupce při zakázkách pražských nemocnic, pozn. red.), kterým říkáme „kominík“, přestože nejsou zdaleka všechny u konce, máme už dnes na základě dohod o vině a trestu peněžité sankce ve výši 67 milionů korun.

Je velmi dobré, když jsme schopni pachatele postihnout na peněžitých trestech v tak vysokých částkách. Naše heslo je, že nejlepší prevence je fungující represe. Finanční tresty ukazují, že se nám to daří.

Sháněla nezletilé prostitutce kšefty, dostala 3,5 roku

Zmínil jste, že se daří ve větších kauzách překvapovat podezřelé.

Ano. Lidé a firmy, které jsou v našem zájmu, vůbec nevědí, že se o ně zajímáme. Jsme schopni tam důkazy vyhledat skrytě, což znamená, že nasazujeme celou škálu operativně-pátracích procesů, sledování, odposlechy. Nikdo neví, že ti lidé jsou v našem zájmu, my si shromáždíme důkazní situaci do té stránky, že už bez domovní prohlídky a výslechů nikam dál nelze, a provedeme překvapivou realizaci.

Neunikají vám informace ven?

Jsme pořád napadáni za úniky informací, ale neznám v letošním roce kauzu, kde by ty informace utekly z našeho skrytého prověřování. Informace o našich řízeních se typicky objeví až v průběhu té realizace, ale to je okamžik, kdy my třeba šedesáti lidem rozdáme příkaz k domovní prohlídce.

Jiří Mazánek (47) Absolvent policejní akademie a plzeňské právnické fakulty je u policie od března 1998.

Deset let působil u protikorupčního útvaru (2006 až 2016).

Jako vyšetřovatel dělal závažné hospodářské a korupční případy, mimo jiné armádní nákupy obrněných vozidel pandur a letadel CASA.

V roce 2013 získal ocenění policista roku.

Po vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v roce 2016 se stal šéfem její sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

Od 1. srpna 2018 tento útvar už vede jako ředitel.

Potom se části osob předají usnesení o zahájení trestního stíhání. Usnesení, která se před deseti lety dělala na pět stran, máme dnes v rozsahu padesáti nebo šedesáti stran, kde už musíme vypisovat, co jsme vlastně zjistili z odposlechů. Takže taková ta módní vlna, kdy někdo říká, že utekly odposlechy… Neutekly.

V tu chvíli to ovšem dostává třeba třicet obviněných, třicet obhájců a může se to dostat i dál. Teprve tehdy se s tím obvykle začíná pracovat na veřejnosti. Nechci ale říkat, že to uniká od obhájců, dokonce si spíš myslím, že to uniká od těch obviněných.

Naposledy, kdy se hovořilo o únicích, byla loni korupční kauza Dozimetr, ne?

Pozor, i tam to odmítáme. Protože to, co se objevilo v médiích předtím, než jsme případ realizovali, nebyly věci z našeho trestního řízení. My jsme to věděli, monitorovali jsme to. Tam se totiž občas stává jedna zajímavá věc. Prostředí, do kterého vstupujeme, ať už je to zločinecké, nebo taková ta šedá zóna, tak přemýšlí, co děláme my.

Informace o našich řízeních se typicky objeví až v průběhu realizace

Zjistili jsme, že některé osoby vytvářejí fiktivní dokumenty našeho útvaru, pracují v tom prostředí, hovoří o tom, koho tady znají, co my děláme, a není to pravda. Máme toto dokumentováno v řadě kauz. Jednou z nich je kauza Dozimetr, kde jsme zjistili, že v prostředí, a byly otištěné i v médiích, běhají dokumenty k případu, které nejsou z našeho útvaru, ale je tím někdo strašen, možná vydírán.

Černochová jmenovala ředitele lázní bez výběrového řízení

Nejvíc jsou vidět kauzy, které se dotýkají politiky. Takové teď máte na radnici v Pardubicích a na krajském úřadě v Olomouci.

První věc, co je třeba říct, že se určitě nezaměřujeme na politiky. Ale náš úkol v této oblasti je postihovat systémovou korupci a systémové kořistění z veřejných zakázek. Letos jsme udělali několik velikých akcí. Čtyři z nich upoutaly pozornost, což byly kauzy ŘSD, kauza související s ministerstvem obrany, případ související s hejtmanstvím v Olomouci a s pardubickým magistrátem.

Za nás jsou to kauzy, kde se objevuje systémová korupce. Je to vidět z toho, co stíháme, je to mimochodem vidět i z toho, že je tam řada spolupracujících obviněných, kteří sami popisují, co se tam dělo. Zasáhli jsme v těchto čtyřech případech do systémové korupce, která za nás probíhá dlouhodobě.

Hovořil jste o systémovosti korupce. Roste?

Na kauzách NCOZ je velmi těžké dělat statistická data, protože to chce mít stovky případů. My logicky děláme ty největší kauzy, a přestože jich bude přes 200, děláme různé linie a já bych varoval před tím, dělat ze čtyř velkých korupčních kauz trend, že teď korupce nějak narostla. Letos se nám prostě podařilo udělat více takových kauz. Nechtěl bych říkat, že korupce dramaticky narůstá.

A objevuje se ve státní a veřejné sféře?

Ano, protože nejlépe kořistíte na veřejném, co není vaše. Státní správa je ohrožená tím, že je nehmotná, spravují ji nějací úředníci, volení představitelé. Oni buď typicky vybírají peníze, což je příjmová strana státního rozpočtu, proto jsou i daně organizovaným zločinem. Po­­tom je výdajová stránka, což jsou zaprvé dotace a dotační podvody, tam je to jasné.

Může to být prodej státního majetku a je to i nákup čehokoli pro stát nebo jeho organizace. To jsou klíčová místa. Kde jsou peníze, které rozdělujete, tam bude vliv lidí, kteří je rozdělují, a tam bude cílit organizovaný zločin.

Řešili jste letos více případů?

Po dvou třech letech stagnace máme o něco více kauz. U nás jsou to nižší desítky kauz, kterých je více, ovšem řadu z nich jsme si sami vyhledali.

Naše heslo je, že nejlepší prevence je fungující represe

Odhadem letošek uzavřeme s tím, že budeme mít okolo dvaceti až pětadvaceti kauz víc než v loňském roce, což už je u nás při velikosti těch případů poměrně velký nárůst. A to od nás odešly sekce terorismu, extremismu, zbraní a kybernetické kriminality do nového útvaru.

Ono to vypadá, že děláme jednu kauzu, ale jedna naše kauza bývá tak rozsáhlá, že na tom musí pracovat tým lidí. Jsou tam stovky až tisíce poškozených, desítky skutků, desítky obviněných, pracujeme s velkou šíří důkazů a pak je to velmi náročné na čas policistů. Přitom je to pořád jeden případ.

Soud začal řešit brněnskou Stoku II, má jít o úplatky na správě nemovitostí

Sledujete úspěšnost vašich případů u soudů?

Snažíme se. Bohužel ne vždy jsme u soudů úspěšní, občas máme zprošťující rozsudky. Když dáme deset velkých kauz před soud, tak si myslím, že takřka v osmi případech dochází jednoznačně k odsouzení.

Zdá se mi to, nebo jsou velké kauzy v poslední době rozsáhlejší, jsou tam větší organizované skupiny s vyšším počtem obviněných?

Nezdá se vám to a přičítáme to naší schopnosti tyto kauzy odhalovat. Snažíme se dostat k těm řídícím a dostat se k těm hlavám, které vedou ti řídící. Pak nastupuje pracnost, musíte to dělat poměrně dlouhou dobu, ale potom nám nastoupí to, že odhalíte celou skupinu. A potom je tam hodně pachatelů a máte celou organizovanou skupinu.

Náš cíl je, a myslím si, že těch posledních několik let to ukazuje, že opravdu děláme organizovaný zločin v té reálné podobě, která v Česku je. Jsme schopni ho odhalit až do hlav organizátorů a obvinit ty lidi postupně všechny.

Lze říci, kolik z vámi prověřovaných případů skončí obviněním?

Zhruba čtyřicet procent končí odložením a šedesát procent trestním stíháním. Co se týká letoška, zatím máme v 66 případech zahájeny úkony trestního řízení, u 59 případů bylo již zahájeno trestní stíhání a 37 kauz bylo odloženo.