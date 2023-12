Černochová jmenovala ředitele lázní bez výběrového řízení

Koncem září Černochová z pozice ředitele VOLAREZA odvolala Milana Laubnera. A to údajně proto, že „nedodržoval vnitřní předpisy“.

V roce 2013 si ho tehdejší ministr obrany Vlastimil Picek vybral jako svého ekonomického náměstka. Právě v této pozici se zapletl do skandálu, který se týkal bývalého vojenského areálu na Břevnově.

O jeho koupi měla totiž zájem firma Limes Romanus, která tam chtěla postavit bytový dům. Čelila však požadavku zaplatit úplatek 20 milionů korun za to, že ministerští úředníci projekt umožní. Úplatek měl zabránit 50milionové pokutě, která by jinak hrozila. Objekt v hodnotě téměř sto milionů korun dostal totiž předtím Nadační fond Vincentinum, který jej měl zrekonstruovat a provozovat v něm charitu.

V září 2013 se v pražském hotelu Savoy sešlo kvůli tomu několik lidí včetně Tejnila coby tehdejšího náměstka ministra obrany. On poté schůzku vysvětloval jako jedno z řady běžných setkání, kde ho lidé seznamují s problémy. Toto jednání však tajně monitorovala policie, na kterou se obrátil podnikatel ze společnosti Limes Romanus Vít Kraus.

Tejnilova účast ho prý měla přesvědčit o skutečných konexích na resortu. „Bavili jsme se tam o možnostech a on potvrdil, že ty možnosti jsou,“ řekl tehdy Kraus Reportérům ČT.

Protikorupční policie v kauze stíhala šest lidí, soud nakonec odsoudil v roce 2017 podmínkou tři, a to od osmi měsíců do tří let. O rok později byl lobbista Jaroslav Breník odsouzen pravomocně k 6,5 roku. Nikdo z ministerstva obrany ve věci nebyl obviněn, policie nikdy nezjistila, komu měl úplatek směřovat.