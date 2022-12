Už zbývá jen Zeman. Senát schválil zákon o národních sankcích

. @SenatCZ právě schválil sankční zákon. Kvůli účasti na ministeriádě OBSE jsem se nemohl schůze účastnit. Mám velkou radost, že několik let práce se vyplatilo a ČR bude moci trestat porušování lidských práv efektivněji. Děkuji @PiratIvanBartos za to, že mě v Senátu zastoupil.

Zpřesnila také výčet předpisů, na jejichž základě bude možné pokládat jednání za postižitelná podle sankčního zákona. Sněmovní úpravy mají podle jejích tvůrců zaručit to, že se na sankční seznam dostanou cizinci či zahraniční společnosti oprávněně.

Kabinet Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení předpokládal přijetí takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv do konce příštího roku.

✅ V Senátu jsme právě schválili Magnitského zákon! Je to bič na ty, kteří porušují lidská práva a dopouští se státního terorismu. Norma zavádí možnost restrikcí proti organizacím a režimům, které porušují lidská práva nebo používají teroristické metody a kybernetické útoky.

Spojené státy jím zakázaly vstup do země a nařídily zmrazení účtů lidem, kteří byli podle USA zapleteni do porušování lidských práv a mohli se podílet na Magnitského nevyjasněné smrti v moskevské vazební věznici.

Magnitskij byl v listopadu 2008 zatčen za údajné daňové úniky krátce poté, co obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z defraudací.

Magnitského si v Rusku najal britsko-americký finančník Bill Browder, kterého v červenci 2013 moskevský soud v nepřítomnosti odsoudil na devět let za daňové úniky. Browder totiž tvrdil, že se stal obětí korupčního spiknutí. Po Magnitského smrti dosáhl v USA schválení zákona.

„Zakázat mučitelům a zabijákům vstup do České republiky…, proti tomu by přece neměl být nikdo. Pokud je, pak se musíte ptát, co je s ním špatně,“ řekl Browder při červnové návštěvě Prahy.